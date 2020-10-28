Петербургский актер Андрей Булгаков скончался от коронавируса

Горожанам он известен по роли Петра Первого.

В субботу, 16 октября, стало известно, что в Петербурге пародист Театра исторических миниатюр Андрей Булгаков скончался в ковидной реанимации на 64-м году жизни. Петербуржцам он известен по роли Петра Первого.

Как рассказала супруга Булгакова на своей странице "Вконтакте", две недели актер провел в реанимации, по оценке врачей, его состояние было тяжелым. В пятницу утром, 15 октября, врачи сообщили о смерти актера.

На Дворцовой площади и городских праздниках часто можно было увидеть Андрея и Светлану Булгаковых в роли Петра Первого и Екатерины II. Эту роль актер исполнял с 1991 года, он также был лауреатом Всероссийского конкурса двойников. Добавим, что среди артистов за Андреем Булгаковым закрепилось звание "главного Петра".

Ранее петербуржцев приглашают на премьеру фильма "По соседству" с кинокритиками. Она пройдет 20 октября в кинотеатре "Формула Кино Галерея".

Фото: Вконтакте / Виктория Булгакова