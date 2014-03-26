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Петербургский аэропорт Пулково начнёт брать студентов на работу в сервисную службу
Сегодня, 17:50
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Петербургский аэропорт Пулково начнёт брать студентов на работу в сервисную службу

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На ПМЭФ подписали соглашение между оператором воздушного порта и "Российскими Студенческими Отрядами".

Аэропорт Пулково начнёт привлекать студентов к работе. Во время ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве между оператором воздушного порта и "Российскими Студенческими Отрядами". Об этом сообщили в пресс-службе  администрации Петербурга.

Аэропорт будет привлекать студентов к работе в периоды большой загруженности. Молодые люди и девушки будут помогать маломобильным пассажирам, заниматься погрузкой и выгрузкой багажа, оказывать помощь в терминале при прохождении процедур досмотра, работать на перроне. У начинающих специалистов появится возможность освоить новую профессию.

В целях подготовки сильных молодых кадров в области сервиса стартует взаимодействие организаций.

Ранее мы писали, что в Пулково петербуржцев попросили выезжать заранее.

Фото: Piter.tv

Теги: пмэф, пулково, работа, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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