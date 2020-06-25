В Пулково петербуржцев попросили выезжать заранее

Жителей Петербурга в пресс-службе Пулково попросили выезжать в аэропорт заранее в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Отмечается, что на въезд на территорию Пулково может потребоваться больше времени, чем обычно.
В дни проведения ПМЭФ рекомендуем выезжать в аэропорт заранее. На въезд на территорию авиагавани и предполетные формальности может потребоваться больше времени, чем обычно.
Пресс-служба Пулково
ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня.
Ранее мы рассказывали о том, что жителям Петербурга представили макеты небоскребов на территории "Лахта Центра".
Фото: Piter.TV
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