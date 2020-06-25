В Пулково петербуржцев попросили выезжать заранее

Это связано с проведением ПМЭФ.

Жителей Петербурга в пресс-службе Пулково попросили выезжать в аэропорт заранее в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Отмечается, что на въезд на территорию Пулково может потребоваться больше времени, чем обычно.

В дни проведения ПМЭФ рекомендуем выезжать в аэропорт заранее. На въезд на территорию авиагавани и предполетные формальности может потребоваться больше времени, чем обычно. Пресс-служба Пулково

ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что жителям Петербурга представили макеты небоскребов на территории "Лахта Центра".

Фото: Piter.TV