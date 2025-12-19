Петербургский "Зенит" уверенно победил "Ярославич" в трех сетах

Зенит не отдал ни партии в домашнем матче чемпионата России.

Матч чемпионата России по волейболу между петербургским "Зенитом" и "Ярославичем" состоялся на площадке Академии волейбола имени Вячеслава Платонова. Хозяева площадки добились победы в трех партиях.

Подопечные Владимира Алекно выиграли первый сет со счетом 25:21. Во второй партии преимущество петербуржцев также оказалось решающим, сет завершился со счетом 25:19. В третьем игровом отрезке "Зенит" вновь оказался сильнее, оформив победу со счетом 25:22. Следующий матч чемпионата России "Зенит" проведет во вторник, 10 февраля. В домашней встрече соперником петербургской команды станет клуб "Газпром-Югра".

В предыдущем туре турнира "Зенит" также одержал победу без потери партий, обыграв московский МГТУ со счетом 3:0.

