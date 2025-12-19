  1. Главная
Петербургский "Зенит" уверенно обыграл МГТУ в матче чемпионата
Сегодня, 13:48
"Зенит" из Петербурга всухую победил МГТУ и укрепил позиции.

Волейбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга одержал победу в домашнем матче 16 тура чемпионата России. О результате встречи сообщили в пресс-службе петербургского клуба. 

Петербургская команда обыграла московский МГТУ со счетом 3:0. "Зенит" выиграл все три партии с результатами 25:22, 25:23, 25:14.

Победа стала для петербургского клуба двенадцатой в текущем сезоне чемпионата России. По итогам сыгранных матчей команда занимает второе место в турнирной таблице.

Следующую игру волейболисты "Зенита" проведут против команды "Динамо-ЛО". Матч состоится в рамках 17 тура чемпионата России.

Ранее Piter.TV сообщал, что агент Гурцкая заявил, что "Зенит" займет второе место в РПЛ.

Фото: пресс-служба МВК "Зенит СПб"

