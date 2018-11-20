Волейбольный "Зенит" обыграл "Любляну" в турнире Лиги Чемпионов

Команда возглавляет список в свой группе.

Петербургский волейбольный клуб "Зенит" обыграл в матче в рамках Лиги Чемпионов соперников из Словении. Игра состоялась вечером 31 января на "домашней" арене в Москве. "сине-бело-голубые" завершили встречу с "Любляной" счетом 3:0 в пользу хозяев.

Отметим, что очередная победа позволила "Зениту" закрепиться на лидирующей позиции в группе турнира. Следующим оппонентом спортсменов станет "Шомон". Выездную игру волейболисты проведут 13 февраля.

Напомним, что Вильмар Барриос прошел медосмотр для "Зенита" в Барселоне.

Фото: Вконтакте/ВК "Зенит"

Видео: Twitter/CEVolleyballCL