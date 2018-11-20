Вильмар Барриос прошел медосмотр для "Зенита" в Барселоне

Футболист готовится к отправке в Петербург.

Футболист Вильмар Барриос присоединится к тренировкам команды "Зенит" в ближайшее время. На данный момент новый член коллектива, 25-летний колумбийский спортсмен уже прошел медицинский осмотр в Барселоне.

"Сине-бело-голубые" приобретают молодого иностранца за 15 миллионов евро. Срок контракта составляет 4,5 года. Известно, что Барриос собирался с командой "Бока Хуниорс" на матч, но из автобуса ему пришлось выйти, чтобы подготовиться к трансферу в Россию.

Добавим, что Вильмар играл в "Боку Хуниорс" с 2016 года. Он выступил в 15 матчах за сборную Колумбии.

Фото: Twitter, Вконтакте/ФК "Зенит"