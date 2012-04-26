ЗакС Петербурга предложит разрешить регионам брать деньги за изменение разрешенного вида использования земли

Опыт Москвы и Подмосковья хотят распространить на все регионы.

Власти Петербурга предложили разрешить менять вид использования земельного участка, но за оплату разницы кадастровой стоимости. С такой инициативой выступили в городском парламенте 27-го августа.

Речь идет о тех ситуациях, когда физическое или юридическое лицо хочет изменить вид использования участка на "строительный". Авторы инициативы сочли, что будет справедливо, если владельцы участка будут платить за разницу кадастровой разницы, так как при разрешенном строительстве цена на участок сразу же возрастает.

Отмечается, что такие правила уже действуют в Москве и Московской области. Их предлагают распространить и на остальные регионы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что СНТ хотят разрешить присоединиться к муниципалитетам.

Фото: Piter.TV