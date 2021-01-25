В Петербурге пересчитали кадастровую стоимость 3,6 млн объектов недвижимости

Жителям Петербурга дали месяц на замечания к новой кадастровой оценке жилья.

В 2025 году проведена государственная кадастровая оценка (ГКО) недвижимости, зарегистрированной в ЕГРН. По данным Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, обработано 3 628 412 объектов.

С этого года оценка будет проводиться раз в 2 года, что, по данным ведомства, позволит сглаживать колебания кадастровой стоимости. Методология осталась прежней и соответствует действующим указаниям.

Впервые была применена индексация результатов в отношении объектов, стоимость которых ранее устанавливалась на уровне рыночной через суд или комиссию.

Жители Санкт-Петербурга могут подать замечания по результатам с 29 августа по 27 сентября 2025 года через портал "Госуслуги", в МФЦ или напрямую в учреждении. После этого срока сохраняется возможность обжалования стоимости и исправления ошибок в течение 5 лет.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)