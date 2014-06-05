Жители дома на Стойкости жалуются на затопленные квартиры после взрыва газа

В Петербурге семьи из пострадавшего дома столкнулись с водой и разрушениями.

Взрыв газа, произошедший 26 августа в доме №29/2 по улице Стойкости, продолжают устранять до сих пор. Жители вернулись в свои квартиры, но обнаружили последствия в виде испорченных стен, полов и мебели, передает Фонтанка.

По словам одной из жительниц, в ее квартире вздулся ламинат, диван оказался мокрым и грязным, а с люстры стекала вода. Она отметила, что несмотря на наличие света, воды и газа, условия для проживания, особенно с детьми, остаются неудовлетворительными.

Некоторые семьи уже временно покинули квартиры. По словам жильцов, социальная поддержка ограничена консультациями. Максимальная выплата, на которую могут рассчитывать пострадавшие, составляет 38 тыс. руб. на стройматериалы, и только при условии, что доход на человека не превышает 35 тыс. руб. и ущерб подтвержден документально.

Администрация Кировского района сообщила, что жильцам квартиры, где произошел взрыв, будет предоставлено временное жилье из маневренного фонда. В "ПетербургГаз" отметили, что 28 августа специалисты приступили к восстановлению газоснабжения. В первую очередь подключают квартиры, не пострадавшие от происшествия. В пострадавшей второй парадной будут восстановлены три из четырех стояков, четвертый останется отключенным.

Фото: pxhere