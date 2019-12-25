Петербургский ЗакС перенес заседание из-за выступления Путина

Заседание петербургского Законодательного собрания в следующий раз состоится 22, а не 21 апреля. Его пришлось перенести из-за послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое намечено на следующую среду.
Депутаты приняли решение единогласно.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, послание будет посвящено выходу из кризиса после пандемии коронавируса и мерам поддержки.
В 2020 году послание носило "революционный" характер. На нем Владимир Путин объявил о намерении внести поправки в Конституцию РФ.
Фото: Piter.TV
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