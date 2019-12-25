Петербургский ЗакС одобрил законопроект об омбудсмене

Уполномоченного по правам человека избирают каждые пять лет.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга одобрили в третьем чтении законопроект о региональном омбудсмене. Его поддержали 39 из 50 депутатов.

Законопроект уточняет требования к кандидатам на пост регионального уполномоченного по правам человека, а также порядок выдвижения претендентов на должность. Кандидату с безупречной репутацией и высшим образованием должно быть не менее 30 лет. Кроме того, у него должно отсутствовать иностранное гражданство или вид на жительство.

На данный момент обмудсменом является Александр Шишлов. Он был избран на должность в 2017-м году.

Ранее стало известно, что депутаты ЗакСа Петербурга поддержали законопроект о закрытии "наливаек".

Фото: ombudsmanspb.ru