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Петербургский ЗакС одобрил законопроект об омбудсмене
Сегодня, 16:23
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Петербургский ЗакС одобрил законопроект об омбудсмене

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Уполномоченного по правам человека избирают каждые пять лет.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга одобрили в третьем чтении законопроект о региональном омбудсмене. Его поддержали 39 из 50 депутатов. 

Законопроект уточняет требования к кандидатам на пост регионального уполномоченного по правам человека, а также порядок выдвижения претендентов на должность. Кандидату с безупречной репутацией и высшим образованием должно быть не менее 30 лет. Кроме того, у него должно отсутствовать иностранное гражданство или вид на жительство. 

На данный момент обмудсменом является Александр Шишлов. Он был избран на должность в 2017-м году. 

Ранее стало известно, что депутаты ЗакСа Петербурга поддержали законопроект о закрытии "наливаек". 

Фото: ombudsmanspb.ru

Теги: закс, обмудсмен, уполномоченный по правам человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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