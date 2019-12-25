Петербургский ЗакС наградил чиновника, ранее уволенного за коррупцию

Речь идет о бывшем главе комитета по благоустройству.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали награждение почетным знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга в 2020 году" Виктора Шабанова. Он был уволен в связи с утратой доверия. Список с другими обладателями почетного знака накануне опубликовал в социальных сетях депутат Борис Вишневский.

Шабанов возглавлял комитет по благоустройству города в 2010-2011 годах и в 2015-2018 годах, после чего был уволен. Его имя попало в Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Против законопроекта выступили 10 депутатов, но его все же приняли.

Также награду получат начальник ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин, начальник ГУ Росгвардии по городу и области Михаил Соболев, заместитель председателя комитета по контролю за имуществом Петербурга Дмитрий Смирнов и еще 6 человек.

Ранее в Петербурге наградили бывшего председателя горизибиркома Виктора Миненко. Он получил орден Почета. ЦИК РФ был недоволен его работой.

Фото: пресс-служба ЗакСа