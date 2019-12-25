Петербургский "Водоканал" в 2 раза сократит сроки подключения к холодной воде для бизнеса

На сайте "Водоканала" появится новый раздел, посвященный водоснабжению и водоотведению, а также навигатор-путеводитель.

Во вторник, 28 декабря, губернатор Петербурга поручил петербургскому "Водоканалу" в два раза сократить сроки подключения к системам холодного водоснабжения и водоотведения для объектов малого и среднего бизнеса.

Так, организация составила "дорожную карту" для реализации плана. Карта предусматривает мероприятия до 1 квартала 2023 года. Также на сайте "Водоканала" появится новый раздел, посвященный водоснабжению и водоотведению, а также навигатор-путеводитель.

Ранее мы писали, что с 1 января общественные туалеты в Петербурге станут бесплатными. В городе расположен 651 общественный туалет.

Фото: Piter.tv

