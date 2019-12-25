Петербургский "Водоканал" устранил утечки воды из-за перепада температур

Авария произошла на Ленинском и Светлановском проспектах, а также на улицах Бабушкина и Лени Голикова.

Специалисты "Водоканала" Петербурга устранили протекание сетей. Авария произошла из-за переходного погодного периода и резкого перепада температур. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что большую часть неисправности починили без отключения воды в жилых домах на Ленинском и Светлановском проспектах, а также на улицах Бабушкина и Лени Голикова. Самое крупное протекание зафиксировали в среду, 9 декабря, у дома №103 по Ленинскому проспекту.

Работники службы рассказали, что много заявок поступает осенью и в начале зимы, перед тем как устанавливается минусовая температура. Разница по количеству ежесуточных заявок летом и осенью практически в три раза. В "Водоканале" объяснили, что причины кроются в сезонной подвижке грунтов, понижении температуры воды при транспортировке в водопроводной сети и отсутствии снежного покрова.

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Фото: Piter.TV