Петербуржцы накопили 14 млрд рублей долгов за коммунальные услуги

В Северной столице зафиксировали рост числа должников за коммунальные услуги. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на АО "Петроэлектросбыт", ГУП "ТЭК СПб", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", Фонд капремонта и жилищный комитет.
Около 68 тысяч петербуржцев задолжали более 5 тысяч рублей за свет. А за потребленную тепловую энергию в целом горожане задолжали на сумму 7,5 млрд рублей. Также долги зафиксированы по отношению к ГУП "ТЭК СПб". Задолженность составляет 285,8 млн рублей.
Всего горожане накопили долгов на 14 млрд рублей.
Ранее мы сообщали о том, что у петербуржцев появилась возможность оплатить старые долги за холодную воду без пени. "Водоканал" готов не начислять пети в случае просрочки платежа и за более ранние периоды.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все