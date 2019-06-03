Петербуржцы накопили 14 млрд рублей долгов за коммунальные услуги

В Петербурге зафиксировали рост числа должников за коммунальные услуги на 17% в сравнении с прошлым годом.

В Северной столице зафиксировали рост числа должников за коммунальные услуги. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на АО "Петроэлектросбыт", ГУП "ТЭК СПб", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", Фонд капремонта и жилищный комитет.

Около 68 тысяч петербуржцев задолжали более 5 тысяч рублей за свет. А за потребленную тепловую энергию в целом горожане задолжали на сумму 7,5 млрд рублей. Также долги зафиксированы по отношению к ГУП "ТЭК СПб". Задолженность составляет 285,8 млн рублей.

Всего горожане накопили долгов на 14 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что у петербуржцев появилась возможность оплатить старые долги за холодную воду без пени. "Водоканал" готов не начислять пети в случае просрочки платежа и за более ранние периоды.

Фото: Piter.TV