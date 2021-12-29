Петербуржцы будут получать один платеж за электричество, жилье и коммунальные услуги, капремонт.

В Петербурге создадут единый информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ, благодаря которому горожанам станет проще оплачивать услуги. Такое решение было принято на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает пресс-служба Смольного.

Петербуржцы будут получать один платеж за электричество, жилье и коммунальные услуги, капремонт. Услуги можно оплатить куда проще. Это удобно не только для петербуржцев, но и для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Сегодня расчетом оплаты жилья и коммунальных услуг занимается "ВЦКП Жилищное хозяйство". Центр обслуживает около 70% жилищного фонда города. Плату за электроэнергию взимает компания "Петроэлектросбыт".

В ноябре прошлого года петербуржцы получили новую форму квитанции. Рассказываем об изменениях.

Фото: Piter.TV