"Водоканал" предупреждает о недопустимости сброса опавшей листвы в канализацию

Случаи нарушений уборки территории наблюдаются преимущественно в центральных районах города, где листья собирают вручную.

С начала осени 2021 года на Горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" поступают заявки с жалобами на сброс опавшей листвы в систему канализации во время уборки городских улиц. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Случаи нарушений уборки территории наблюдаются преимущественно в центральных районах города, где листья собирают вручную.

Специалисты "Водоканала" напоминают, что застрявшая в дождеприемных патрубках листва может стать причиной возникновения локальных скоплений воды на улицах и дорогах города во время дождя.

"Водоканал Санкт-Петербурга" обращается с просьбой не выбрасывать листву, мусор и посторонние предметы в водопроводные и канализационные колодцы.

Ранее стало известно, что за август-сентябрь 2021 года в Петербурге похищена 31 крышка люков.

Фото: Piter.tv