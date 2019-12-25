Петербургский "Водоканал" начал строительство канализации в Невском районе

Работы планируется завершить до декабря текущего года.

Петербургский "Водоканал" приступил к прокладке новой канализации на Тепловозной улице в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия 31 марта.

Отмечается, что работы идут в ходе переключения очистных сооружений в поселке Металлострой на канализационную насосную станцию "Рыбацкое". Бестраншейная технология позволит не ограничивать дорожное движение и не снимать железнодорожное полотно. Горизонтально-направленное бурение применяется в тех случаях, когда трубопровод нужно проложить с минимальным ущербом для благоустроенной территории или в местах с природными препятствиями.

Специалисты планируют построить около 8,5 километров канализационной сети до декабря текущего года. По завершению работ сточные воды отправятся на Центральную станцию аэрации и пройдут полный цикл очистки.

Ранее мы писали, что в промзоне Парнаса запустили временный паропровод в ходе ремонта старых сетей.

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