Петербургский "Водоканал" переключит на очистные сооружения выпуск сточных вод в Славянку

Первым этапом крупного экологического проекта стало переключение стоков со старых канализационных очистных сооружений в поселке Металлострой на Центральную станцию аэрации.

Стало известно, что петербургский "Водоканал" переключит на очистные сооружения прямой выпуск сточных вод в реку Славянку. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Первым этапом крупного экологического проекта стало переключение стоков со старых канализационных очистных сооружений в поселке Металлострой на Центральную станцию аэрации.

Следующим этапом станет ликвидация общесплавного выпуска "ОбщМет" в Славянку. Предприятие построит к концу этого года новую канализационную насосную станцию производительностью пять тысяч кубометров в сутки.

Добавим, что власти Петербурга планируют переключить на очистные сооружения все хозяйственно-бытовые стоки у 2030 году.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге более миллиона человек посетили бесплатные туалеты Водоканала в первые месяцы работы. По решению Правительства Петербурга с 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского Водоканала, стали бесплатными.

Фото: Piter.tv