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Петербургский "Водоканал" переключит на очистные сооружения выпуск сточных вод в Славянку
Сегодня, 20:18
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Петербургский "Водоканал" переключит на очистные сооружения выпуск сточных вод в Славянку

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Первым этапом крупного экологического проекта стало переключение стоков со старых канализационных очистных сооружений в поселке Металлострой на Центральную станцию аэрации.

Стало известно, что петербургский "Водоканал" переключит на очистные сооружения прямой выпуск сточных вод в реку Славянку. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Первым этапом крупного экологического проекта стало переключение стоков со старых канализационных очистных сооружений в поселке Металлострой на Центральную станцию аэрации.

Следующим этапом станет ликвидация общесплавного выпуска "ОбщМет" в Славянку. Предприятие построит к концу этого года новую канализационную насосную станцию производительностью пять тысяч кубометров в сутки.

Добавим, что власти Петербурга планируют переключить на очистные сооружения все хозяйственно-бытовые стоки у 2030 году.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге более миллиона человек посетили бесплатные туалеты Водоканала в первые месяцы работы. По решению Правительства Петербурга с 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского Водоканала, стали бесплатными.

Фото: Piter.tv

Теги: водоканал, очистные сооружения, переключение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Новости Ленинградской области,

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