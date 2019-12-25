В Петербурге более миллиона человек посетили бесплатные туалеты Водоканала в первые месяцы работы

По решению Правительства Петербурга с 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского Водоканала, стали бесплатными.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подсчитали количество человек, посетивших бесплатные общественные туалеты предприятия в январе и феврале. Количество посещений увеличилось в 4-5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда взималась плата. Туалеты посетили более миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Наибольшей популярностью пользуются туалеты в центральных районах города, из них наиболее посещаемыми являются два стационарных туалета в Александровском саду.

По решению Правительства Петербурга с 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского Водоканала, стали бесплатными.

При этом территории города продолжают работать платные туалеты сторонних организаций. Бесплатные туалеты ГУП "Водоканал" отмечены логотипом предприятия. Точное расположение и режим работы бесплатных туалетов можно найти по ссылке.

Фото: Водоканал