ГУП "ТЭК" обновит более 158 километров труб и 30 ЦТП в 2021 году

В прошлом году было заменено 154 километра сетей и 4 пункта.

В текущем году петербургский ГУП "ТЭК" построит и реконструирует свыше 158,6 км тепловых сетей в нескольких районах города и модернизирует 30 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Как сообщили в пресс-службе предприятия, ЦТП находятся в Калининском, Красносельском, Невском, Выборгском, Колпинском и Пушкинском районах.

Отмечается, что на эти цели планируется выделить 9,6 млрд рублей. "ТЭК" держит курс на увеличение объемов реконструкции теплосетей и пунктов: в прошлом году предприятие обновило 154 километра трубопроводов и четыре ЦТП. На севере Петербурга в 2021 года работы пройдут в квартале 11 Шувалово-Озерки Выборгского района, где починят 5677 метров труб. Реконструкция поможет сделать надежнее теплоснабжение 28 жилых домов, двух садиков и двух школ. Еще 3226 метров сетей заменят в квартале 18, у улиц Карбышева и Новороссийской. В зоне работ находятся 35 жилых домов, детсад, школа, три лечебных и три учебных заведения.



Масштабные работы уже ведутся в кварталах 5а и 6 Урицка Красносельского района, где обновляют 1592 метра трубопровода, на Серебристом бульваре в Приморском районе (2260 метров теплосети), на Якорной площади в Кронштадте (731 метр трубопровода). Подчеркивается, что ветхие теплосети заменят почти во всех районах города.

Ранее мы писали, что петербуржцы пожаловались "Водоканалу" на работников ЖКС, сбрасывающих снег в канализацию.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"