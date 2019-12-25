ТЦ в Невском районе хочет пересмотреть или расторгнуть договор с обновленным McDonald's

Владельцы ТЦ опасаются, что новый бренд не принесет достаточной прибыли, чтобы предоставлять ему площадь по низкой цене.

Торговый центр "Смайл" в Невском районе не устраивают те условия договора аренды, которые были заключены с новым собственником McDonald"s. Руководство ТЦ просит пересмотреть условия или расторгнуть договор. Об этом сообщила пресс-служба "Becar Asset Management".

В качестве причины собственник ТЦ "Смайл" в Санкт-Петербурге, отправивший первое такое письмо, указывает снижение выручки после 15 марта, когда ресторан перестал работать, и риск ее падения после открытия под новым брендом. говорится в сообщении.

Еще при разработке концепции ТЦ владелец ООО "Научно-технический центр "Радуга" рассчитывал, что при наличии известного бренда торговый центр получит дополнительный трафик в 10%. В связи с этим для McDonald"s сделали послабления в виде низкой арендной платы. После прекращения работы ресторана быстрого питания плановая выручка начала снижаться. Бизнесмены переживают, что новый бренд снизит поток потенциальных покупателей.

ООО "Научно-технический центр "Радуга" направило в адрес ООО "СРП" досудебную претензию о расторжении договора аренды и взыскания убытков. В компании считают, что приостановка деятельности ООО "СРП" не является форс-мажорной, и произошла по его инициативе.

Напомним, теперь сеть в России будет называться "Вкусно и точка".

Фото: Piter.tv