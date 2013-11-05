Петербургский СК предложил ЗакСу заняться вопросом страхования электросамокатчиков

СК России по Петербургу предложил Заксобранию города страховать электросамокатчиков. Такое предложение выдвинуто для безопасности граждан.

В Санкт-Петербурге готовятся к введению обязательного страхования электросамокатчиков, с целью обеспечить безопасность горожан и предоставить возможность компенсации в случае несчастного случая. Эту инициативу предложил СК города. Об этом пишет "Парламентская газета".

Планируется, что страхование будет распространяться как на компании, предоставляющие электросамокаты горожанам, так и на самих пользователей электросамокатов. Главная цель этой инициативы – обеспечить возможность выплаты компенсации пострадавшим в случае дорожно-транспортных происшествий.

С начала следующего года в Петербурге также начнет действовать система регулирования мест размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Специальная комиссия, которая будет заниматься определением этих мест, пока еще не имеет окончательного состава. Сезон для использования электросамокатов и других СИМ будет установлен с 1 апреля по 31 октября.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, чем опасны "самокатные" пожары.

Фото: Piter.TV