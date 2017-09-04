Росприроднадзор взыскал более 1 млн рублей с частной компании в Петербурге

ООО "Благоустройство" не учло данные о неэкологичных выбросах на ряде участков в Ленобласти.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Благоустройство", потребовав взыскать с компании 1,1 млн рулей за негативное воздействие на окружающую среду, которое было зафиксировано в 2018 году. Об этом Piter.TV узнал из картотеки арбитражных судов.

Разбирательство было начато в связи с тем, что фактическая масса выброса, указанная представителями ООО "Благоустройство", не соответствовала расчету массы выброса загрязняющих веществ на основании представленной документации. Ведомство направило в адрес компании акт проведения контроля за исчислением платы за негативное воздействие на окружающую среду с требованием о погашении задолженности.

Поскольку долги так и не были оплачены, спор разрешили в суде.

Ранее мы сообщили о том, что "Газпром газомоторное топливо" взыскало миллионные долги с покупателя.

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