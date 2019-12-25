"Газпром газомоторное топливо" взыскало миллионные долги с покупателя

Компримированный природный газ был приобретён воронежской компанией ещё в 2019 году.

ООО "Газпром газомоторное топливо", расположенное в Северной столице, обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к покупателю ООО "АВТО-ЧЕРНОЗЕМЬЕ". Воронежская компания задолжала 1,9 мл рублей неустойки за прошлый год. Детали разбирательств Piter.TV обнаружил в картотеке арбитражных судов.

Судя по материалам дела, в 2019 году покупатель приобрел у исца компримированный природный газ на условиях "Бери или плати аренду с обязательством выкупа ГБО" (утверждены в дополнительном соглашении). По условиям контракта, ООО "Газпром газомоторное топливо" рассчитывало на оплату минимального объем товаралибо компенсации стоимости арендной платы за переданные комплекты газобаллонного оборудования автомобилей (далее - ГБО). В нарушение договорённостей ООО "АВТО-ЧЕРНОЗЕМЬЕ" не оплатило задолженность за период с марта по июнь 2021 года.

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