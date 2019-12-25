Смольный намерен расторгнуть договоры с "Главстроем" по Апраксину двору

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти уже отказал городскому КИО в двух аналогичных исках.

Комитет имущественных отношений Петербурга обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к бывшему инвестору Апраксина двора ООО "Главстрой–СПб специализированный застройщик". Претензия связана с инвестиционными договорами по проектированию и реконструкции двух корпусов домов №28–30 по Садовой улице. В ведомстве намерены расторгнуть договора и взыскать денежные средства с компании за нарушение сроков работ. Как стало известно Piter.TV, 2 аналогичных иска, поданных в прошлом месяце, не были удовлетворены.

Известно, что расторжение договоров с "Главстроем" ведётся со стороны КИО достаточно давно. В начале 2000-х г.г. компания объявила о реализации многомиллиардного проекта по преобразованию "Апрашки". Предполагалось, что там будет возведён общественно-делловой центр. Тем не менее, в связи с возникшими сложностями по части охраны объектов культурного наследия, планы осуществить не удалось. ООО "Главстрой–СПб" больше не выступает инвестором объектов, но претензии от властей продолжают приходить.

Так, в картотеке арбитражных судов уже вынесено 2 отрицательных решения по аналогичным искам КИО от 11 и 12 июля 2022 года. В них речь идёт о взыскании с "Главстроя" 72,8 млн рублей за 2006 год и 41,8 млн за 2004 год соответственно. В качестве оснований для разбирательств указаны "значительная сумма задолженности, необходимость причинения значительного ущерба Комитету". Правосудие установило, что заявитель не предоставил доказательств, неопровержимо свидетельствующих о вине ответчика. Кроме того, обстоятельства, связанные с наличием задолженности, "подлежат установлению при рассмотрении спора по существу".

Сами по себе цена иска и факт обращения в арбитражный суд основанием для принятия обеспечительных мер являться не могут. Доводы истца о невозможности исполнить решение суда со стороны ответчика носят предположительный характер. отмечается в иске

Рассмотрение новых дел пройдёт в конце сентября.

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Фото: Piter.TV