СМУ "Выборгский" получит 4 млн рублей от должника

Заказчик "НПО "Поиск" не оплатил работы, проведённые ещё в 2019 году.

Строительно-монтажное управление "Выборгский" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к АО "НПО "Поиск", потребовав взыскать 4 млн рублей долгов за проведённые работы. Об этом Piter.TV узнал из материалов картотеки арбитражных судов.

Как удалось установить, сотрудники СМУ "Выборгский" выполнили капремонт кабельных линий для АО "НПО "Поиск" в 2019 году. Заказчик обещал расплатиться через месяц, однако деньги не поступили до сих пор.

Ранее мы сообщили о том, что КИО взыскал почти 10 млн рублей со строительной компании за незаконное пользование участком на улице Композиторов.

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