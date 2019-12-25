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СМУ "Выборгский" получит 4 млн рублей от должника
Сегодня, 16:25
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СМУ "Выборгский" получит 4 млн рублей от должника

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Заказчик "НПО "Поиск" не оплатил работы, проведённые ещё в 2019 году.

Строительно-монтажное управление "Выборгский" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к АО "НПО "Поиск", потребовав взыскать 4 млн рублей долгов за проведённые работы. Об этом Piter.TV узнал из материалов картотеки арбитражных судов. 

Как удалось установить, сотрудники СМУ "Выборгский" выполнили капремонт кабельных линий для АО "НПО "Поиск" в 2019 году. Заказчик обещал расплатиться через месяц, однако деньги не поступили до сих пор. 

Ранее мы сообщили о том, что КИО взыскал почти 10 млн рублей со строительной компании за незаконное пользование участком на улице Композиторов.

Фото: pxhere

Теги: арбитраж, долг, санкт-петербург, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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