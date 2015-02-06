КИО взыскал почти 10 млн рублей со строительной компании за незаконное пользование участком на улице Композиторов

ООО "Восточная Комета" самовольно заняло участок в Выборгском районе города.

Комитет имущественных отношений (КИО) Северной столицы направил иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти к ООО "Восточная Комета", потребовав взыскать 9,8 млн рублей неосновательного обогащения с учётом процентов. Об этом Piter.TV узнал, ознакомившись с картотекой арбитражных судов.

Как удалось установить, компания самовольно заняла участок площадью 200 кв.м. на улице Композиторов. В связи с нарушением Комитет заявил требования о взыскании неосновательного обогащения на сумму 7,3 млн рублей. Кроме того, ведомство потребовало возместить 2,5 млн рублей процентов, набежавших за время незаконного размещения.

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