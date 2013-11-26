Жилком Петербурга выплатит ГУП "ТЭК" 1,4 млн рублей убытков

Потребитель "Кировский РЭС ТСВ" не отдал предприятию межтарифную разницу.

ГУП "ТЭК СПб" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к Жилищному комитету города. Предприятие требует у ведомства вернуть 1,4 млн рублей убытков в виде разницы в тарифах за подачу горячей воды, поступившей в пользу ООО "Кировский РЭС ТСВ". Об этом Piter.TV узнал из картотеки арбитражных судов.

Известно, что тепловая энергия поступала для содержания общего имущества объекта теплоснабжения в период с февраля по декабрь 2019 года. Ответчик не возместил истцу разницу в тарифах между экономически обоснованным показателем и тарифом для населения, из-за чего возникла задолженность.

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Фото: ГУП "ТЭК СПб"