Петербургский Roof Fest подал в суд на конкурента из Ростова

Представители проекта требуют неустойку за использование товарного знака.

Петербургский проект Roof Fest (ООО "Руф Проект"), который занимается организацией концертов на крыше, подал в суд на конкурента из Ростова. Истец требует от ответчика неустойку в размере 14,8 млн рублей за использование товарного знака. Об этом пишет "Фонтанка".

Как рассказала представитель "Руф Проекта" Виктория Матвеева, компания из Ростова использовала товарный знак "ROOF MUSIC FEST Фестиваль музыка крыш". Она пояснила, что знак достаточно известен как в Петербурге, так и в Москве. Он узнается исполнителями и публикой, поэтому любое графическое или словесное его заимствование влечет за собой ответственность.

Сумма иска сложилась из двукратной стоимости права на использование торгового знака. Взыскать 14,8 млн рублей могут с администратора доменного имени сайта Rostov roof music Константина Пасмурцева. Мужчина утверждает, что фактически не имеет никакого отношения к проекту.

Вместе с ним к ответу за плагиат призвали социальную сеть "ВКонтакте". Истец требует удалить спорный контент. К слову, ростовский проект продолжает организовывать концерты и размещать в своей группе изображения, по мнению Roof Fest, схожие с оригиналом.

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Фото: ВКонтакте / Roof Fest