Петербургский "Пассажиравтотранс" хочет взять в лизинг 30 вместительных автобусов

Цена контракта составит более 534 миллионов рублей.

Петербургский "Пассажиравтотранс" планирует приобрести в лизинг три десятка особо вместительных автобусов. Соответствующая информация опубликована 23 марта на сайте госзакупок.

Цена контракта составила более 534 миллионов рублей, поставку автобусов ожидают до середины декабря. Сами заявки принимают до 6 апреля, а аукцион проведут неделей позже. По условиям площадки продажи, автобусы должны быть оборудованы дизельным двигателем, аппарелем для инвалидов на колясках, а также иметь низкий пол.

Ранее мы рассказывали, что в автобусах Петербурга появятся разовые билеты с новым дизайном.

Фото: Piter.TV