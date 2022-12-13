Петербургский железнодорожный оператор увеличил парк полувагонов

Поставка предназначена для перевозки различных грузов угольной, строительной и металлургической промышленности.

Один из крупнейших частных ж/д операторов России и странах СНГ получила 75 новых полувагонов, произведённых на Рославльском Вагоноремонтном Заводе. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Компания ведёт строительство универсального грузового терминала Lugaport в Кингисеппском районе Ленинградской области (Усть-Луга).

Партия представляет из себя полувагоны 12-9766. Они предназначены для перевозки различных грузов угольной, строительной и металлургической промышленности.

Ранее мы сообщили о том, что между Петербургом и Ораниенбаумом запустили тактовое движение электричек.

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