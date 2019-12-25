Петербургский НПЦ специализированных видов медпомощи получит два комплекса для лечения онкологических больных

Стоимость двух этих сложнейших комплектов аппаратуры составляет 430 миллионов рублей.

Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи получит два сложнейших комплекса аппаратуры для лечения онкологических больных. Соответствующие закупки разместил комитет по государственному заказу Северной столицы.

Стоимость этих сложнейших комплектов составляет примерно 430 миллионов рублей. Это два ускорительных комплекса, которые вырабатывают высокоэнергетические рентгеновские лучи. Предназначены для лучевой терапии опухолей. Одна из них, согласно документации к закупке, применяется и при радиохирургических операциях.

Заявки от производителей аппаратуры принимают до 13 мая.

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Фото: niioncologii.ru