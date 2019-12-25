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Морской порт Петербурга почти в два раза увеличил финансирование на экологию
Сегодня, 11:47
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Морской порт Петербурга почти в два раза увеличил финансирование на экологию

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Порт обновил более 400 метров коммуникаций и 13 магистральных колодцев.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что морской порт Петербурга почти в два раза увеличил финансирование на экологию. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Большая часть финансирования пойдет на закупку техники и модернизацию экологических объектов. Известно, что акционерное общество намерена потратить на эти цели 55 млн рублей. 

Отмечается, что в минувшем году морской порт Петербурга израсходовал 78,8 миллионов рублей. Порт смог обновить 400 метров коммуникаций и 13 магистральных колодцев. 

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском метро проводят дезинфекцию для профилактики коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: морской порт, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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