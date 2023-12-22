Петербургский "Коржов" выходит на рынок Татарстана

Петербургская сеть "Коржов" выходит за пределы городского рынка и открывает свою первую точку в Татарстане. Об этом 16 февраля пишет "РБК Петербург".
Ресторан "Коржова" заработает в казанском аэропорту 1 марта 2024 года, передает генеральный директор сети Сергей Артемов. Площадь точки составит 100 "квадратов", в ее открытие инвестировали около 30 млн рублей.
Отмечается, что "Коржов" работает в Петербурге с 2013 года. Сеть приобрела пекарни "Пуд хлеба" осенью прошлого года, и теперь компания насчитывает 28 точек.
В апреле 2021 года ресторан "Коржова" был открыт в зоне вылета внутренних авиалиний Пулково. Сергей Артемов отмечает, что точка в аэропорту города прибыльна, из-за чего руководство намерено расширять сети в авиаузлах.
Уже ведем такие переговоры, участвуем в тендерах, в течение года хотим открыть еще один-два ресторана в аэропортах в России.
Сергей Артемов, генеральный директор сети "Коржов"
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Фото: ВКонтакте / КОРЖОВ
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