Петербургская сеть пекарен откроется в Сербии

По планам компании, в Белграде появятся два бистро, пекарня и производство.

Сеть пекарен "Слой" из Петербурга намерена открыть своё производство и три заведения Белграде. Об этом пишет "РБК-Петербург", ссылаясь на слова сооснователя сети Елены Ковтун.

По планам компании, в сербской столице появятся два бистро площадью 150 и 180 кв.м соответственно, а также пекарня на 40 кв.м. и производство в помещении на 180 кв.м. Ковтун подчеркнула, что в Сербии популярны заведения в формате пекарен-бистро, в которых можно заказать вечернюю кухню и вино. "Слой" продумает отдельное меню для Сербии, которое будет отличаться от петербургского.

Также руководитель отметила, что Сербия была выбрана для основания пекарни в связи с активным развитием подобных заведений и схожестью с российским бизнесом.

Ранее мы сообщили о том, что средний чек в петербургских ресторанах и их посещаемость резко выросли.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)