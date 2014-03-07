Средний чек в петербургских ресторанах и их посещаемость резко выросли

За первые 2 месяца осени 2023 года посещаемость ресторанов в Северной столице возросла на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за этот же период подрос и средний чек. Об этом пишет "РБК-Петербург" со ссылкой на данные Focus Technologies.
Кроме того, установлено, что за первые восемь месяцев 2023-его посещаемость ресторанов упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%. Ситуация выправилась в сентябре-октябре, когда средний чек вырос на 6%, а выручка – на 15%.
Как уточнил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, причиной возрастания цен в меню стало повышение цен на продукты питания. По данным опроса представителей нескольких ресторанов, ценники за первые месяцы выросли на 7-25%.
Ранее депутаты ЗакСа высказались против "ресторанного сбора" в пользу участников СВО.
Фото: Piter.TV
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