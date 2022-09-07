Депутаты ЗакСа высказались против "ресторанного сбора" в пользу участников СВО

Парламентарии отнеслись к идее скептически, посчитав такую меру избыточной.

Представители фракции КПРФ в Госдуме предложили вести специальный "ресторанный сбор" на поддержку участников СВО. К идее скептически отнеслись в петербургском ЗакСе, посчитав такую меру избыточной. Парламентарии Северной столицы обсудили вопрос в ходе заседания в понедельник, 23 октября.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев. По их задумке, размер сбора должен был составлять 1% от суммы с каждого чека из ресторанов и баров в пользу государственного фонда "Защитники Отечества". Меру планировалось ввести с 1 мая 2024 года в Москве, Петербурге, Подмосковье и Краснодарском крае.

Председатель комиссии ЗакСа, единорос Константин Чебыкин выступил против идеи, отметив, что петербуржцы уже активно помогают участникам СВО в силу своих возможностей. Также он не согласился с тем, что регионы в проекте представлены выборочно.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты утвердили поправки к федеральному закону о КРТ.

Фото: Piter.TV