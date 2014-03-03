Петербургский Клуб веселых и находчивых продолжает развиваться в 2023 году

На сегодняшний день в городе работает целая сеть лиг и команд Клуба веселых и находчивых, которые объединяют тысячи молодых людей со всей страны.

КВН – это популярная юмористическая игра в России, которая объединяет города и страны и не теряет своей актуальности на протяжении многих лет. В Петербурге КВН является одним из способов развития творческой молодежи и возможностью получить необходимые навыки и компетенции. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Движение КВН в Санкт-Петербурге имеет долгую историю, но особое внимание правительства города к этому направлению началось несколько лет назад. В 2022 году была выстроена системная работа с лигами и командами, а Центральная лига Санкт-Петербурга стала официальной лигой Международного союза КВН.

На сегодняшний день система лиг в Санкт-Петербурге включает 7 аккредитованных лиг, включая официальную лигу "Санкт-Петербург" и Центральную лигу МС КВН "НЕВА". В апреле 2023 года прошла игра ¼ и ½ финала этой лиги, в которой приняли участие более 1000 человек из 25 регионов России.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прошел кастинг на новое юмористическое шоу телеканала ТНТ совместно с компанией "АМиК.

Фото: pxhere