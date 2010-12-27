Отметим, что в данный момент для для регистрации досрочного прекращения права аренды требуется два заявления.

Петербургский КИО предлагает выселять недобросовестных арендаторов в одностороннем порядке. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

КИО уже внёс подобный проект на рассмотрение ЗакСа. Такие изменения коснуться статьи 51 "О государственной регистрации недвижимости".

Предлагается закрепить возможность государственной регистрации прекращения права аренды в случае одностороннего отказа арендодателя от договора по причине невнесения арендатором имущества арендной платы два и более раз отметили в пресс-службе

Отметим, что в данный момент для для регистрации досрочного прекращения права аренды требуется два заявления.

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