КГИОП выдал 90 заданий на ремонт исторических зданий в Петербурге

А в ближайшие 10 лет КГИОП вместе с Фондом капитального ремонта отреставрируют фасады 255 исторический зданий.

Приближающиеся новогодние праздники не останавливают работу комитета по государственному использованию и охране памятников (КГИОП), сообщили в пресс-службе комитета 30 декабря. На текущей неделе КГИОП выдал 90 заданий на работы по сохранению объектов культурного наследия.

Требующие внимания здания расположились на Васильевском острове, в центре города, на Петроградской стороне, в Зеленогорске, Петергофе, Кронштадте и Ломоносове. Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте КГИОП.

Также комитет совместно с Фондом капитального ремонта построил крупные планы на ближайшие 10 лет: в городе отреставрируют фасады 255 исторических зданий. Постановление подписали на рабочем совещании в Смольном 30 декабря, на эти цели выделят 17 млрд рублей. Основные работы выполнит Фонд, а домами, требующими реставрации повышенной сложности, займется КГИОП. Большое внимание в грядущих работах призвали уделить сохранению и восстановлению архитектурных элементов вроде лепнин и шпилей, мозаики и золочения.

Набережную Мойки у Матвеева моста ждет реставрация.

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