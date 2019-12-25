Для дальнейшего развития городского электрического транспорта будет продолжена программа обновления инженерной инфраструктуры.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что петербургский "Горэлектротранс" получит более 100 новых троллейбусов. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

По его словам 100 новых троллейбусов уже закуплены. Более того, для развития в городе электрического транспорта будет продолжена программа обновления инженерной инфраструктуры.

Кроме закупки, обновления самого подвижного состава, требуется реконструкция и ремонт инженерной инфраструктуры Александр Беглов.

Речь идет о покупке современных машин белорусского производства.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга прокатился на новом троллейбусе "Адмирал".

Фото:Piter.TV