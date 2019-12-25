В 2019 году было закуплено 10 электробусов.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что губернатор Петербурга прокатился на новом троллейбусе "Адмирал". Об этом сообщают "Невские новости".

Отмечается, что Александр Беглов прогулялся по автопарку и проверил новые троллейбусы. Кроме того, политик прокатился на одной из новых машин.

Будущее за электробусами. Но трамваи и троллейбусы останутся тоже Александр Беглов

Напомним, что в прошлом году закуплено 10 электробусов. "Пассажиравтотранс" намерен увеличить количество электробусов за три года в 5 раз. Отметим, что в Северной столице поставщиком экологичного транспорта является выступает группа Volgabus.

Кроме того, в Петербурге откроют завод по созданию экологичного транспорта. Это совместный проект холдинга "Синара - Транспортные Машины" и Skoda Transportation.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименовали в "Зенит".

Фото:Piter.TV