Петербургский "Буквоед" перейдет Москве

Интеграция сетей намечалась еще в 2008 году.

Петербургская книжная сеть "Буквоед" переходит в подчинение московской "Читай-город". Уже многие ключевые процессы согласовывают с московским руководством. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Денис Котов, который является основателем "Буквоеда", заверил, что это не будет недружественным поглощением. Это будет просто небольшая интеграция, которая намечалась еще в 2008 году.

Из-за высоких темпов роста сетей интеграционный процесс был затруднен. Денис Котов, гендир "Буквоеда"

Уже сейчас закупка, согласование акций и прочие ключевые вопросы решаются совместно московскими руководителями. Скоро будут рассматириваться вопросы, относящиеся к изменению формата и сокращению площадей.

Надеемся, что совсем скоро покупатели магазинов в Петербурге смогут увидеть первые перемены, которые будут связаны с изменениями в организации торгового пространства. Читай-город

Ранее мы сообщали, что в Выборге продолжается акция "Возвращенная книга".

Фото: pixabay.com