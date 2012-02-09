В "Буквоеде" на Невском прошла интеллектуальная игра, посвященная Довлатову

Игру вел Михаил Дюба — призёр крупнейших международных турниров по "Что? Где? Когда?": Открытого Кубка России и Кубка городов.

Игра "Культурная среда", посвященная жизни и творчеству Сергея Довлатова, состоялась 3 сентября. За первое место поборолись четыре команды, в которых было по 5-6 человек.

В игре участвовали люди разных возрастов. Так, например, в команде №3 собрались студенты СПбГУ и их преподаватели. Таким составом они участвуют в мероприятии не первый год.

Участникам задали 18 вопросов, 2 из которых придумал Михаил Дюба. Собравшимся нужно было проанализировать цитаты из писем писателя, вспомнить, что он называл своей "четвертой работой", а также другие детали из его биографии.

Что интересно – количество набранных командами баллов распределилось так, что первая команда заняла первое место, а четвертая – четвертое. Как заметил ведущий интеллектуальной игры Михаил Дюба, в нумерации команд "есть какая-то мистика".

Замечательная игра. Я просто веду турниры с гораздо большим количеством игроков. Одно дело, когда в игре шестьдесят команд, другое – как сейчас было, четыре. Но, по крайней мере, чувствовался доброжелательный настрой всех. Не было, как это зачастую бывает на спортивных турнирах, настроя "победить любой ценой". Всё очень хорошо вписалось именно в это мероприятие Михаил Дюба.

Напомним, 3 и 4 сентября в Петербурге прошел фестиваль "День Д". Ежегодное мероприятие приурочено ко дню рождения Сергея Довлатова. Он родился в Уфе, жил в Таллине, Нью-Йорке, но в своих записях всегда упоминал Ленинград как свой родной город.

Материал подготовила Мария Фомина для Piter.tv