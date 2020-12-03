В Петербурге появятся 12 новых магазинов "Буквоед"

Компания намерена вложить в открытие магазинов 60 млн. рублей.

Сеть книжных магазинов "Буквоед" намерена открыть 12 новых магазинов в Петербурге. Об этом во вторник, 1 июня, пишет РБК со ссылкой на президента издательства "Эксмо-АСТ" и совладельца ООО "Читай-город" Олега Новикова.

Кроме того, в ближайшем будущем по всей стране появятся 60 новых книжных магазинов "Буквоед". Новиков отметил, что спрос на "бумажный" носитель есть, несмотря на популярность электронных книг.

Так, 12 новых магазинов в Петербурге планируют открыть до конца этого года. А площадь каждого магазина составит около 300 кв.м. По словам Новикова, компания намерена вложить в открытие магазинов 60 млн. рублей.

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