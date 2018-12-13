Петербургский «Большой велопарад» побил рекорд участников

На спортивном празднике насчитали 23 тысячи человек.

В воскресенье, 26 мая, в Петербурге прошел "Большой велопробег". Этот год стал рекордным для события – в нем приняло участие 23 тысячи человек. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В КРТИ также напомнили, что на первый велопробег, который провели в 2016 году, вышло 5 тысяч участников.

Маршрут велосипедисты в этом году выбирали сами. Они проехали от БКЗ "Октябрьский" до парка 300-летия Петербурга.

Фото: vk.com/maycycling