Петербургский «Большой велопарад» побил рекорд участников

В воскресенье, 26 мая, в Петербурге прошел "Большой велопробег". Этот год стал рекордным для события – в нем приняло участие 23 тысячи человек. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
В КРТИ также напомнили, что на первый велопробег, который провели в 2016 году, вышло 5 тысяч участников.
Маршрут велосипедисты в этом году выбирали сами. Они проехали от БКЗ "Октябрьский" до парка 300-летия Петербурга.
Фото: vk.com/maycycling
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