00:01 "МИРНЫЙ": выставка Петра Швецова и Керима Рагимова Музей современного искусства им. С.П.Дягилева 8 апреля, 18 30, Набережная лейтенанта Шмидта, 11 00:47 ИСКУССТВО ГЛАЗАМИ КОЛЛЕКЦИОНЕРА: презентация книги Николая Кононихина 10 апреля, 18 30, Музей Анны Ахматовой 01:50 "МИЛЛЕРТАЙМ": торжество Кирилла Миллера 8 апреля, 19 00. Дом актера. Невский пр., 86 02:27 MODEM FESTIVAL: фестивальное пре-пати 13 апреля, 23 00. Набережная канала Грибоедова арт-гид: Вячеслав Корнев, звукорежиссер: Дарья Сарычева операторы: Данил Антропов, Игорь Борисов #артликбез #питер #спб #артпрогноз #kudagospb #искусство #артгид #питергид
Петербургский Артпрогноз на 8-14 апреля 2019
МИЛЛЕРТАЙМ: торжество Кирилла Миллера МИРНЫЙ: выставка Петра Швецова и Керима Рагимова ИСКУССТВО ГЛАЗАМИ КОЛЛЕКЦИОНЕРА: презентация книги Николая Кононихина MODEM FESTIVAL: пре-пати
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