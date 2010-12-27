Петербургских водителей ждут новые ограничения в движении

С 17 апреля в Северной столице ограничат движение на нескольких улицах.

С 17 апреля в Петербурге ограничат движение на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Так, с 17 апреля по 26 мая ограничат движение транспорта по Туристской улице от Богатырского проспекта до Камышовой улицы. В это время будут проводится работы по прокладке тепловой сети. Также водители не смогут проехать по Богатырскому проспекту (боковой проезд, нечетная сторона) от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.

С 18 апреля по 15 мая из-за работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по проспекту Стачек у проспекта Маршала Жукова.

Кроме того, с 19 апреля по 13 мая нельзя будет проехать по улице Седова от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь и перекрестку улицы Седова и бульвара Красных Зорь. Сообщается, что в эти дни здесь будут проводить работы по прокладке инженерных сетей.

Помимо этого, с 19 апреля по 13 мая водителям придется выбирать другой маршрут, если их путь лежит через улицу Седова от улицы Полярников до Ивановской улицы. Это связано с работами по отводу транспорта на улице Седова.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 апреля в Петербурге разведут четыре моста.

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